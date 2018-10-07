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7 октября 201820:16

МЧС предупредило о сильном ветре москвичей и гостей столицы

Global Look Press

В Москве с 22 часов в воскресенье, 7 октября, и утром в понедельник, 8 октября, примерно до 10 часов, ожидается сильный ветер с порывами до 13-18 метров в секунду, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.

В этой связи в ведомстве напомнили, что гражданам во время непогоды следует быть предельно внимательными, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не прятаться под деревьями. Спасатели также напомнили свой телефон: "101".

В субботу в российской столице было облачно, воскресенье было солнечным, температура воздуха местами достигала 16 градусов тепла. Однако к вечеру, по прогнозам синоптиков, погода испортится.

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