Перед исчезновением глава Интерпола прислал жене странное фото

Жена Мэн Хунвэя, пропавшего президента Интерпола, сообщила, что муж прислал ей фотографию ножа перед исчезновением.

Грейс Мэн считает, что супруг таким образом дал ей понять, что находится в опасности.

После этого сообщения она потеряла связь с мужем.

Грейс Мэн призывает международное сообщество помочь ей с поисками, передает РИА Новости.

Прокуратурой города Лиона, где проживали супруги, инициировано расследование.

Предположительно Мэн Хунвэй находится в КНР под следствием. В субботу Интерпол направил официальный запрос китайским властям, передает ТАСС.