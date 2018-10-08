За нарушения на выборах в Бразилии задержаны более 180 человек

В Бразилии более 180 человек были задержаны за нарушения избирательного законодательства в процессе выборов, проходивших в стране в воскресенье, 7 октября. Были заменены почти 1,7 тысячи электронных урн. Об этом в своем отчете сообщил избирательный суд Бразилии. Ранее СМИ сообщали о задержании более 130 человек.

Согласно отчету, на 17:00 по местному времени (23:00 по времени Москвы), когда закрылось большинство избирательных участков, начаты разбирательства в отношении 177 избирателей, которые нарушили законодательство. В этом же подозреваются шесть кандидатов, передает РИА Новости.

Из-за технических неполадок пришлось заменить 1695 электронных урн (это 0,33 процента от общего количества используемых урн). В штате Рио-Гранде-ду-Сул пришлось прибегнуть к методу "ручного голосования".

В воскресенье, 7 октября, в Бразилии проходили всеобщие выборы. Граждане государства выбирали президента, парламентариев и губернаторов. Если ни один из кандидатов в президенты не наберет более 50 процентов голосов, 28 октября в Бразилии пройдет второй тур выборов. Пока шансы выйти в него – у лидера гонки Жаира Болсонару, ультраправого кандидата от Социально-либеральной партии, и его ближайшего соперника Фернанду Аддада, представляющего Партию трудящихся.