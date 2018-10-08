В ОБСЕ шокированы убийством журналистки, расследовавшей махинации с фондами ЕС

В Болгарии в городе Русе найдено тело убитой ведущей местного телеканала Виктории Мариновой. Об этом сообщил портал Novinite.co.

Как уточняется, 30-летняя журналистка также была административным директором канала. Правоохранители не исключают, что ее убийство связано с расследованием Мариновой о хищении средств фондов Европейского союза.

В ОБСЕ уже отреагировали на произошедшее. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир подчеркнул, что он шокирован ужасным убийством журналистки Виктории Мариновой. "Я буду внимательно следить за расследованием. Я настоятельно призываю власти быстро найти виновных, привлечь их к ответственности и четко определить, связана ли эта атака с работой журналистки".

Также Арлем Дезир отметил, что в последнее время увеличилось число нападений на журналистов, и подчеркнул важность обеспечения безопасности работы средств массовой информации.

3 октября в СМИ появились сообщения, что в Мексике был убит журналист и владелец издания Enfoque Серхио Мартинес Гонсалес, напоминает газета "Известия". За несколько дней до этого на пороге собственного дома застрелили еще одного мексиканского журналиста Марио Леонеля Гомеса.