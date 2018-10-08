Второй тур президентских выборов назначен в Бразилии

В Бразилии назначили второй тур президентских выборов. Ультраправый кандидат от социал-либералов Жаир Болсонару не набрал необходимые 50 процентов голосов для победы. У него 46 процентов голосов. А у его главного конкурента - кандидата от Левой партии трудящихся Фернанду Аддада - чуть менее 29 процентов.

Второй тур выборов назначили на 28 октября, напоминает телеканал "Россия 24".

63-летний Жаир Болсонару — бывший военный и противник политики ныне осужденного бывшего президента Луиса Инасиу Лулу да Силвы и Дилмы Роуссеф. Соперник Болсонару Аддад, наоборот, поддерживает курс Лулы да Сильву.

Действующий лидер страны Мишел Темер свою кандидатуру не выдвигал. Всего на пост главы государства претендовали 13 человек.

Помимо президента Бразилия выбирала депутатов нижней палаты конгресса и 287 губернаторов штатов. Порядок на выборах обеспечивали около 280 тысяч полицейских. Это голосование проводили на фоне сильнейшего за столетие экономического кризиса и сложнейшей политической ситуации.