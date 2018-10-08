Референдум по запрету однополых браков в Румынии завершился провалом. Явка составила чуть больше 20 процентов избирателей. В бюллетенях для голосования румынам предложили дать согласие или отказаться от пересмотра конституции страны.

Участвовал в голосовании и президент Румынии, но не сделал никаких заявлений журналистам, передает телеканал "Россия 24".

На организацию референдума было потрачено 40 миллионов евро.

Полемика по вопросу однополых браков ведется в Румынии на протяжении нескольких лет. Консерваторы, в том числе церковь, высказываются против. Либералы считает необходимым позволить такие союзы.

Теперь оппозиция требует отставки правительства и обвиняет власти страны в растрате 10 миллионов долларов на проведение референдума.