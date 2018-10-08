Задержанного в Китае экс-главу Интерпола обвиняют во взяточничестве

Китайские власти сообщили, что бывший президент Интерпола Мэн Хунвэй находится под следствием по делу о коррупции, его подозревают в серии преступлений, в том числе во взяточничестве, передает "Интерфакс".

Мэн Хунвэй находится в Пекине под стражей. После этого центральная комиссия Компартии Китая по проверке дисциплины сообщила, что в отношении Мэн Хунвэя проводится расследование в связи с нарушением закона.

Накануне Мэн Хунвэй ушел с поста президента Интерпола. Министерство общественной безопасности КНР проведет расследование в отношении подозреваемых в коррупции сообщников экс-президента Интерпола, для чего будет создана специальная рабочая группа.