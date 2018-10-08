CAS амнистировал россиянку Сергееву, провалившую на Олимпиаде допинг-тест

Российская бобслеистка Надежда Сергеева получила право на возобновление соревновательной деятельности после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) снял с нее временное отстранение. Оно было связано с найденным в ее допинг-пробе запрещенным веществом.

Во время Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане Сергеева провалила допинг-тест – проба выявила в ее организме наличие триметизидина, который является сердечным препаратом. Спортсменка признала свою вину, а олимпийский результат (12-е место в соревнованиях в двойках) был аннулирован. Она выступала в Пхенчхане в паре с Анастасией Кочержовой.

Разбирательство продолжалось после Игр, а Сергеева имела право "добиваться полной отмены или сокращения срока дисквалификации", сообщает РИА Новости со ссылкой на Inside The Games. Именно этим правом она и воспользовалась, а суд вернул ей возможность принимать участие в соревнованиях.