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Создание и использование искусственного интеллекта 35 минут назад
Искусственный интеллект научился прогнозировать развитие болезни Альцгеймера на годы вперёд
Одна из самых серьёзных проблем, стоящих сегодня перед исследователями болезни Альцгеймера и деменции (приобретённого слабоумия), — выявление у пациента ухудшение когнитивных способностей на самых ранних этапах. Учёные из Университета Макгилл считают, что в этом медикам поможет "всемогущий" искусственный интеллект (ИИ).
Они создали алгоритм ИИ, который может выявить пациентов, больше всего подверженных риску развития опасного недуга. Для этого учёные научили алгоритм делать точные прогнозы относительно ухудшения когнитивных способностей, которые приводят к болезни Альцгеймера.
Не секрет, что большинство потенциальных методов лечения болезни Альцгеймера провалились на самых разных этапах клинических испытаний. (К слову, недавно учёные назвали одну из возможных причин неэффективности медикаментов.)
В связи с этим некоторые учёные сфокусировались на способах профилактики недуга, а не на его лечении. По их мнению, возможно, такая стратегия является наиболее эффективным методом, способным побороть недуг.
Правда, тут возникает ещё одна проблема. На сегодня не существует способа выявить пациентов, демонстрирующих снижение когнитивных способностей на ранней стадии.
Специалисты же говорят, что предотвратить болезнь можно только в тех случаях, когда она "поймана за хвост" именно на ранней стадии развития.
Учёные предлагают включать в раннюю диагностику усовершенствованные анализы крови, проводить исследование пациентов методом позитронно-эмиссионной томографии и изучать сосуды сетчатки. При этом все озвученные выше предложения ещё не доказали свою результативность.
Канадские специалисты считают, что некоторые вопросы можно поручить ИИ, обученному оценивать различные диагностические данные. Специалисты натренировали алгоритм, используя информацию о более чем 800 добровольцах, — здоровых пожилых людях и пациентах с диагностированной болезнью Альцгеймера.
Кроме того, небольшая группа людей предоставила клинические данные о ходе заболевания за шесть лет. Всё это позволило алгоритму лучше "понять" прогрессирование болезни.
Как отмечают разработчики, всесторонняя информация помогала системе научиться прогнозировать траекторию снижения когнитивных способностей.
Теперь, чтобы составить прогноз, алгоритм изучает данные пациента, полученные в результате магнитно-резонансной томографии, а также генетическую и клиническую информацию.
По итогу программа способна спрогнозировать, будут ли у человека ухудшаться когнитивные способности в ближайшие пять лет.
Как говорит один из членов исследовательской группы Маллар Чакраварти (Mallar Chakravarty) из Университета Макгилл, на сегодняшний день он и его коллеги работают над проверкой точности прогнозов с использованием новых данных.
"Всё это поможет нам усовершенствовать прогнозы и определить, можем ли мы составлять их на ещё более длительные сроки", — заключает Чакраварти.
Результаты работы представлены в научном издании PLOS Computational Biology.
Кстати, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о других успехах нейросетей в сфере медицины. К примеру, искусственный интеллект научился предсказывать продолжительность жизни человека по фото его органов, быстро и точно диагностировать инфаркт миокарда и даже прогнозировать риск смерти пациента.
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