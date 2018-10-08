Посла Нидерландов вызывают на Смоленскую площадь

В понедельник в МИД России будет вызвана посол Нидерландов Рене Джонс-Бос, передает телеканал "Россия 24".

На Смоленской площади рассчитывают получить ее комментарии "в связи с кампанией по дезинформации, устроенной в Гааге".

Как сообщалось, на прошлой неделе власти Нидерландов обвинили Россию в подготовке кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также попытке получить доступ к данным о расследовании крушения малазийского Boeing в Донбассе.

Нидерландская сторона при этом заявила, что в апреле текущего года из страны были депортированы четверо россиян по обвинению в подготовке данной атаки.