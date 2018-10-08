В Петрозаводске автомобиль сбил на "зебре" 12-летнюю девочку и скрылся. Видео

Сегодня утром в Петрозаводске, 8 октября, на пешеходном переходе автомобиль сбил 12-летнюю девочку. Ребенок внезапно побежал по "зебре" и попал под колеса.

После столкновения девочка смогла самостоятельно добраться до тротуара, а водитель автомобиля скрылся с места происшествия. По сообщению ГИБДД УМВД Петрозаводска, ребенок получил травмы.

В настоящее время водитель машины, сбившей девочку, разыскивается полицейскими. О состоянии пострадавшей не сообщается.