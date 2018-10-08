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Психология и наука отношений мужчин и женщин 10 минут назад

Новости Наука

8 октября 201814:01 Евгения Ефимова

Психологи выяснили основную особенность счастливых отношений

Психологи считают, что люди, которые часто используют в своей речи местоимение "мы", создают более крепкие отношения со своим партнёром.
Фото Global Look Press.

Психологи, изучающие отношения мужчин и женщин, стараются ответить на главный вопрос: что является залогом счастливого брака? Возможные варианты у всех на слуху: уважение, взаимопонимание, честность и страсть.

Между тем недавнее исследование специалистов Калифорнийского университета в Риверсайде показывает, что всё куда проще: здоровые и счастливые отношения начинаются с простого слова "мы".

Меган Роббинс (Megan Robbins) и её коллеги проанализировали 30 научных работ, включающих данные в общей сложности о почти 5300 участниках. Половина испытуемых состояли в браке.

Специалисты обращали внимание на пять параметров: результаты отношений (удовлетворенность, продолжительность союза), поведение в отношениях (наблюдаемые положительные и отрицательные взаимодействия), психическое здоровье, физическое здоровье и поведение в отношении здоровья (насколько хорошо участники заботятся о себе).

Выяснилось, что пары, которые часто говорят "мы" и "нас", имеют наиболее успешные отношения. Более того, такие люди оказались наиболее счастливыми и здоровыми участниками.

Психологи утверждают, что фраза "мы говорим" является своеобразных индикатором взаимозависимости, то есть партнёры влияют на мысли, чувства и поведение друг друга. По словам учёных, использование в своей речи подобных оборотов обозначает переход от думающего только о себе человека в сторону ориентированного на взаимоотношения.

Причём такая ситуация актуальна не только для молодых, но и для пожилых пар. При этом, как отмечают психологи, особенно важно использовать местоимение "мы" во время каких-либо конфликтов или других трудностей в отношениях.

"Изучение этих исследований позволило нам увидеть картину в целом. Фраза "мы говорим" является показателем взаимозависимости и положительных романтических отношений", — говорит ведущий автор исследования Александр Каран (Alexander Karan).

Психологи считают, что взаимозависимость связана со здоровым поведением в отношениях, например, с поддержкой в стрессовых ситуациях.

Отметим, что впервые так называемая теория взаимозависимости была представлена в 1950-х годах. Согласно ей, взаимозависимые романтические партнёры больше обращают внимание на мысли и чувства друг друга.

По словам Карана, основной вывод новой работы заключается в том, что взаимозависимость может привести к положительному и ориентированному на отношения поведению. Местоимения же, которые люди используют в своей речи, демонстрируют (и помогают выявить) ту самую взаимозависимость.

Примечательно, что авторы работы сами себе задают своеобразный вопрос о курице и яйце: само по себе использование местоимения "мы" делает пары счастливыми, или же счастливые пары начинают использовать выражения подобные "мы говорим"?

На данный момент Роббинс считает, что дело, скорее всего, обстоит и так, и так. "Если вы говорите подобные слова [мы, нас], то это может побудить человека изменить способ мышления и стать более взаимозависимым, что потенциально приведёт к более здоровым отношениям", — говорит она.

Между тем, Роббинс указывает и на другой сценарий: отношения людей уже могут быть здоровыми и взаимосвязанными, поэтому партнёры поддерживают их таковыми и используют фразы типа "мы говорим".

Полнее же разобраться в этом вопросе, по признанию Роббинс, ей и её команде предстоит в будущих исследованиях.

Результаты нынешней работы представлены в научном издании Journal of Social and Personal Relationships.

Исследовательская группа Роббинс, конечно же, является не единственной командой, жаждущей раскрыть секрет счастливых отношений. Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о нетрадиционной методике "увеличения счастья" для семейных пар.

Если же говорить о выборе партнёра, то специалисты утверждают, что здесь не обходится без генетики.

К слову, специалисты не считают, что хороший союз браком не назовут. Согласно некоторым данным, брак защищает от развития слабоумия. Впрочем, и у одиночества есть ряд преимуществ.

Добавим, что результаты не менее интересных исследований, затрагивающих психологию и науку отношений мужчин и женщин, представлены в специальной рубрике "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru).

 

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