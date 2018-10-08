В Саратове из-за украденных денег голодают полицейские лошади

В Саратове Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств, выделенных на уход за полицейскими лошадьми, передает ТАСС.

Ранее прокуратура проверила условия, в каких содержатся лошади. Проверка была инициирована после того, как в соцсетях появились фотографии истощенных животных, которые находятся на службе у конной полиции Саратова.

Выяснилось, что УМВД РФ по Саратову в марте 2017 года заключило госконтракт с местным бизнесменом на выполнение работ по уходу за лошадьми. Тот в свою очередь нанял субподрядчика, сам же каждый месяц предоставлял в бухгалтерию полиции фальшивые акты выполненных работ – на самом же деле, в полном объеме уход не осуществлялся.

В итоге у лошадей бизнесмен украл более 270 тысяч рублей.