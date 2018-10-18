Новости Общество

Все видео этой рубрики
18 октября 201816:37

Болезнь Гоше: самое главное - вовремя диагностировать

Фото: Fred Pixlab / Unsplash

В октябре в России, как и во всем мире, отмечается Международный день болезни Гоше. Это заболевание названо в честь французского врача Филиппа Гоше, который в 1882 году первым обнаружил и подробно описал это заболевание.

Дефицитный фермент

Болезнь Гоше — редкое наследственное заболевание, которое связано с нарушением метаболизма в особых структурах клеток — лизосомах. Эти структуры участвуют в расщеплении сложных молекул. Но из-за дефицита у пациентов с болезнью Гоше фермента, который участвует в переработке продуктов клеточного метаболизма, в клетках накапливаются не переработанные "отходы" метаболизма. Перегруженные "отходами" клетки накапливаются в селезенке и печени, а также в костях, костном мозге, почках, нарушая их нормальное функционирование.

Современным ученым известно несколько сотен мутаций, влияющих на выработку фермента, и с этим связано то многообразие симптомов, которое отмечается у пациентов. Наиболее ранний и часто встречающийся признак заболевания — увеличение селезенки. Считается, что при отсутствии терапии селезенка может увеличиваться до 20% от общей массы тела. Кроме того, болезнь Гоше поражает опорно-двигательную систему: у пациентов развивается остеопороз, деформируются кости, их мучают сильные хронические костные и суставные боли.

Долгое время лечение болезни Гоше было симптоматическим: больным давали обезболивающие, переливали кровь, удаляли селезенку. Но это не помогало остановить развитие болезни. Ситуация начала меняться, когда в 1966 году исследованиями в области ферментозаместительной терапии занялся доктор-биохимик из Национальных институтов здравоохранения США в Бетесде (штат Мэриленд) Роско Брэди. Разработанный им препарат был успешно введен первому пациенту, принявшему участие в экспериментальной терапии, Брайану Берману. После начала лечения новым препаратом, состояние Брайана стало улучшаться. У него вдвое повысился уровень гемоглобина, а печень и селезенка уменьшились до нормальных размеров.

По статистике, на сегодняшний день распространенность болезни Гоше в мире составляет 1 случай на 50 тысяч населения. В Российский регистр больных с болезнью Гоше включено 456 человек, из них около 100 — дети. В большинстве стран мира пациенты с этим диагнозом уже в течение нескольких десятилетий получают ферментозаместительную терапию — внутривенное введение недостающего фермента глюкоцереброзидазы. С 2006 года болезнь Гоше была внесена в государственную российскую программу "7 нозологий", и для граждан России лечение этого заболевания также стало доступным и бесплатным.

Алексей, 37 лет.

Первые отклонения в моем здоровье мои родители заметили, когда мне было 4 года: у меня были частые носовые кровотечения, быстро уставал, становился вялым. Родители обратились к врачу. Мне повезло, что врачи поставили верный диагноз достаточно быстро. Ведь в 90-е годы мало что было известно о болезни Гоше. Мне, как и многим людям с подобным диагнозом, удалили селезенку: на тот момент считалось, что это было единственно правильным решением приостановить развитие заболевания. Кровотечения из носа у меня действительно стали происходить гораздо реже. Но начали разрушаться кости. Все сильнее стали болеть ноги, суставы. В 1999 году пришлось согласиться на операцию по замене сустава. О том, что это — следствие болезни Гоше, я узнал только в 2008 году, когда сломал вторую ногу. К тому моменту у меня резко ухудшилось состояние здоровья и практически год я провел в Московском гематологическом центре. Там я и получил свою первую терапию, необходимую при болезни Гоше. Сейчас, благодаря современной терапии, все изменилось. Конечно, без двух суставов приходится ходить с палочкой. Тем не менее, стараюсь получать от жизни все.

Юрий, 49 лет.

Я узнал о своем диагнозе в 33 года, хотя симптомы этой болезни у меня проявлялись уже в детстве: часто носом шла кровь, чувствовал вялость. Потом стал увеличиваться в объеме живот, как потом оказалось, из-за активного роста объема селезенки. С годами живот вырос так сильно, что мне физически было тяжело: мне трудно было завязывать шнурки, иногда не мог вздохнуть полной грудью. С возрастом симптомы становились все более явными. Правда, усталость я списывал на работу, но носовые кровотечения становились все более частыми: иногда в течение часа я должен был менять ватные тампоны одни за другими. Лечение болезни Гоше стало доступным в России только с 2007 года. До этого времени никакого лечения я не получал. Это было самый сложный период в жизни — осознавать, что твое здоровье ухудшается с каждым днем, и лечение где-то существует, но получить ты его не можешь. Это твое время. А болезнь прогрессирует. Инъекции я начал получать в Москве. Конечно, в отношении пациентов с диагнозом Гоше сейчас все иначе: в клинике постоянно проводятся плановые обследования, состояние организма рассматривается в комплексе. Сегодня я чувствую себя практически здоровым, не сравнить с тем периодом, когда лечения не было.

Евгения, 55 лет.

Мне диагноз поставили в 20 лет. Случайно, во время медицинского осмотра, у меня обнаружили увеличенную селезенку. Анализ крови оказался ужасным. В городе Орле, где мы жили, врачи поставить диагноз не могли. Анализы крови были такими плохими, что врачи спрашивали у моей мамы: "Девочка уже лежит?" Но я в целом в это время жила полной жизнью и сдавала сессию. И вроде не чувствовала никаких ухудшений здоровья. Правда, стоило мне пораниться, кровь могла очень долго не останавливаться. Во время одного из приемов врач-гематолог посоветовал моей маме увезти меня в большой город. Мы переехали в Санкт-Петербург, где после пункции костного мозга диагноз Гоше был поставлен сразу. Лечением в то время был единственный метод — удаление селезенки. В 1993 году она у меня была удалена. На этом лечение закончилось до 2007 года. Не могу сказать, что меня тревожили боли или какие-то еще симптомы, сопутствующие этой болезни. Если не считать частых переломов: тазобедренный сустав, шейка плеча, фаланга мизинца. Но поскольку я знала об этой своей особенности, я старалась быть осторожной. Сейчас я регулярно получаю препарат, показатели крови относительно нормализовались, значительно уменьшилась печень. И проблем, связанных именно с Гоше, я никаких не чувствую.

Жизнь без ограничений

"Чаще всего диагноз ставится на основе клинической картины, а именно изменение показателей крови, увеличения внутренних органов в области селезенки, патологии костей, слабости, повышенной утомляемости. Несмотря на то, что заболевание является генетическим, наследуемым, клиническая картина может проявится в различном возрасте. Самое главное, чтобы врачи, к которым обращается пациент с характерными симптомами, могли вовремя распознать заболевание и направить на лабораторную диагностику", — говорит исполнительный директор "Союза пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям" Денис Беляков. При этом, по его словам, система лекарственного обеспечения при диагнозе Гоше, которая сложилась в России, работает очень эффективно.

"Заболевание Гоше было включено в федеральную программу лекарственного обеспечения и уже более десяти лет, согласно этой программе, Минздрав РФ каждый год закупает эти лекарства и осуществляет их поставку в регионы, — продолжает он. — Безо всяких финансовых сложностей, без перерывов, благодаря этой системе сотни человек имеют возможность получать терапию от такого серьезного заболевания". Как говорит Денис Беляков, многим пациентам лечение помогает возвращаться к обычному образу жизни, работать и даже заниматься экстремальными видами спорта.

Заместитель директора Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии, иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава РФ (НМИЦ ДГОИ), профессор Наталия Сметанина утверждает, что постановка диагноза в России осуществляется с учетом всех международных стандартов, абсолютно бесплатно и в кратчайшие сроки. Но, по ее словам, единственную сложность в ряде случаев представляет распознавание заболевания на ранних стадиях.

При этом НМИЦ ДГОИ предпринимает все возможное для решения этой проблемы. "Ежемесячно специалисты нашего Центра выезжают в регионы, где читают лекции врачам разных специальностей (педиатрам, онкологам, гематологам, хирургам), консультируют пациентов. В беседе с врачами из регионов мы акцентируем их внимание, что увеличение печени, селезенки, изменения анализа крови — не всегда означает злокачественное заболевание, что это может быть и редкая патология, в том числе и болезнь Гоше", — уточняет Наталия Сметанина.

Что касается лечения, то, по словам профессора, российские пациенты получают такие же препараты для ферментозаместительной терапии, как и в любой другой стране мира. "У нас уже много лет существует государственная программа "7 нозологий", по которой все пациенты, не зависимо от возраста, обеспечиваются современными лекарственными препаратами в полном объеме. Поэтому, безусловно, мы можем говорить о хороших результатах лечения: цели ферментзаместительной терапии достигаются в ожидаемые сроки — как правило, в течение года-полутора. И если человек относится к своему лечению ответственно, он выглядит вполне здоровым, ведет привычную жизнь, учится, работает. Дети, родители которых соблюдают рекомендации врача, нормально растут и развиваются, и могут позволить себе совершенно все то же самое, что и их сверстники", — подчеркнула Наталия Сметанина.

Сейчас

16:27

Оппозиция в Раде заблокировала передачу Андреевской церкви Вселенской патриархии

15:35

Путин: трагедия в Керчи стала результатом глобализации

15:25

Испанский суд оправдал всех членов "русской мафии"

15:15

Трамп пригрозил закрыть границу США с Мексикой

14:32

В Минеральных Водах с рейса сняли авиадебошира

13:34

Сестрам Хачатурян разрешили общаться со всеми, кто не связан с уголовным делом

12:54

Стивен Сигал ищет репетитора по русскому

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин о ядерной агрессии: мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут

Путин о ядерной агрессии: мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут

30 минут назад
Подруга керченского стрелка: он хотел отомстить за издевательства одногруппников

Подруга керченского стрелка: он хотел отомстить за издевательства одногруппников

1 час назад
Испанский суд оправдал всех членов "русской мафии"

Испанский суд оправдал всех членов "русской мафии"

1 час назад
Летняя осень: 18 октября в Москве тепло побило рекорд 1967 года

Летняя осень: 18 октября в Москве тепло побило рекорд 1967 года

1 час назад
Подозреваемый в убийстве саудовского журналиста умер в странном ДТП в Эр-Рияде

Подозреваемый в убийстве саудовского журналиста умер в странном ДТП в Эр-Рияде

5 часов назад
Камеры сняли керченского стрелка за несколько минут до бойни

Камеры сняли керченского стрелка за несколько минут до бойни

2 часа назад
Мировой автопром: топ-10 стран-автопроизводителей

Мировой автопром: топ-10 стран-автопроизводителей

6 часов назад
Нужна помощь: Илью Фота спасет операция на сердце

Нужна помощь: Илью Фота спасет операция на сердце

15.10.2018 08:29
Павел Мамаев может выйти на свободу уже в пятницу

Павел Мамаев может выйти на свободу уже в пятницу

2 часа назад
Почти четверть пассажиров раздражают аплодисменты в салоне после посадки самолета

Почти четверть пассажиров раздражают аплодисменты в салоне после посадки самолета

4 часа назад
Психологи выяснили, какой поступок является самым романтичным для женщин и мужчин

Психологи выяснили, какой поступок является самым романтичным для женщин и мужчин

6 часов назад
Стивен Сигал ищет репетитора по русскому

Стивен Сигал ищет репетитора по русскому

3 часа назад
Въезд в Москву предложили сделать платным

Въезд в Москву предложили сделать платным

5 часов назад
Премьера осени: на "России" выходит многосерийная драма "Ненастье"

Премьера осени: на "России" выходит многосерийная драма "Ненастье"

56 минут назад
Что должен знать и уметь риелтор

Что должен знать и уметь риелтор

2 часа назад
Американские истребители по ошибке разбомбили курдский отряд

Американские истребители по ошибке разбомбили курдский отряд

17 часов назад
"Смертельный номер в "Немецкой слободе". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова

"Смертельный номер в "Немецкой слободе". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова

17.10.2018 12:50
Что носить этой зимой. 10 самых модных шуб из цветного меха

Что носить этой зимой. 10 самых модных шуб из цветного меха

26 минут назад
Наши маршруты. Остров Калининград

Наши маршруты. Остров Калининград

35 минут назад
Трамп пригрозил закрыть границу США с Мексикой

Трамп пригрозил закрыть границу США с Мексикой

1 час назад
Илону Маску запретили управлять "Теслой"

Илону Маску запретили управлять "Теслой"

1 час назад
"Самый тонкий телефон в мире" помещается в визитницу

"Самый тонкий телефон в мире" помещается в визитницу

2 часа назад
В Минеральных Водах с рейса сняли авиадебошира

В Минеральных Водах с рейса сняли авиадебошира

2 часа назад
Россиянка может стать бездомной из-за игры на бирже

Россиянка может стать бездомной из-за игры на бирже

2 часа назад
Как изменится продолжительность жизни людей во всём мире в 2040 году

Как изменится продолжительность жизни людей во всём мире в 2040 году

2 часа назад
Сестрам Хачатурян разрешили общаться со всеми, кто не связан с уголовным делом

Сестрам Хачатурян разрешили общаться со всеми, кто не связан с уголовным делом

3 часа назад
Два слона сбежали из гастролирующего цирка в Кемерове

Два слона сбежали из гастролирующего цирка в Кемерове

3 часа назад
Зона экстрима: зацеперов будут "спасать" повышенными штрафами

Зона экстрима: зацеперов будут "спасать" повышенными штрафами

3 часа назад
Новая ракета для "Триумфа" испытана и поставлена на вооружение

Новая ракета для "Триумфа" испытана и поставлена на вооружение

3 часа назад
Путин прокатил президента Египта на Aurus Senat по гоночной трассе

Путин прокатил президента Египта на Aurus Senat по гоночной трассе

3 часа назад
Два квадрата: в Москве нашли самую маленькую кухню

Два квадрата: в Москве нашли самую маленькую кухню

4 часа назад
8 способов заснуть (и выспаться), в которые верят ученые

8 способов заснуть (и выспаться), в которые верят ученые

5 часов назад
С ножом на автоматические винтовки: опубликовано видео нападения террориста на израильских солдат

С ножом на автоматические винтовки: опубликовано видео нападения террориста на израильских солдат

5 часов назад
Таксистов обяжут страховать пассажиров

Таксистов обяжут страховать пассажиров

5 часов назад
Российские видеоблогеры станут героями мобильной игры

Российские видеоблогеры станут героями мобильной игры

6 часов назад
Голос Антарктиды: учёные записали жутковатые сейсмические "завывания" ледника Росса

Голос Антарктиды: учёные записали жутковатые сейсмические "завывания" ледника Росса

6 часов назад
Водительские права предлагают выдавать в обычных школах

Водительские права предлагают выдавать в обычных школах

7 часов назад
Mail.Ru Group и GeekBrains объявляют о запуске направления бизнес-образования

Mail.Ru Group и GeekBrains объявляют о запуске направления бизнес-образования

7 часов назад
Позывной "Джетро": стало известно имя американского летчика, разбившегося на Украине

Позывной "Джетро": стало известно имя американского летчика, разбившегося на Украине

7 часов назад
Актер Брэдли Купер любит песни из "Фиксиков" и подпевает "Учат в школе". Видео

Актер Брэдли Купер любит песни из "Фиксиков" и подпевает "Учат в школе". Видео

7 часов назад
Лавров надеется, что у НАТО хватит разума не допустить большой войны

Лавров надеется, что у НАТО хватит разума не допустить большой войны

8 часов назад
"Реал" начал переговоры с Антонио Конте

"Реал" начал переговоры с Антонио Конте

8 часов назад
"Фигаро": за три года Россия выполнила большинство задач в Сирии

"Фигаро": за три года Россия выполнила большинство задач в Сирии

11 часов назад
Террористы захватили в Сирии сотни заложников

Террористы захватили в Сирии сотни заложников

16 часов назад
Медведев считает американские санкции объявлением торговой войны

Медведев считает американские санкции объявлением торговой войны

18 часов назад
Король фламенко представит в Москве свое лучшее шоу

Король фламенко представит в Москве свое лучшее шоу

15.10.2018 10:35
"Ненастье" Урсуляка расскажет о том, что задело каждого

"Ненастье" Урсуляка расскажет о том, что задело каждого

14.10.2018 22:35
Садо-мазо: ЦРУ рассекретило доклад антрополога о сексуальной ориентации Гитлера

Садо-мазо: ЦРУ рассекретило доклад антрополога о сексуальной ориентации Гитлера

5 часов назад