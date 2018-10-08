Интерпол возглавлял преступник: в чем обвиняют Мэн Хунвэя?

Самый громкий скандал в истории Интерпола: организацией руководил преступник. Так сегодня китайские СМИ отзываются о задержании Мэн Хунвэя. Этого чиновника накануне искали по всему миру после его исчезновения. Теперь выяснилось: он под арестом в Китае. В чем обвиняют уже бывшего главу Интерпола, и почему члены его семьи сейчас скрываются?

Таинственно пропавший экс-глава Интерпола формально так и не нашелся: его точное местоположение неизвестно, некоторые СМИ аккуратно предполагают, что он в Пекине под стражей. А вот версия исчезновения подтвердилась: Мэн Хунвэй оказался находкой для антикоррупционных властей. Это подтверждено официально: его подозревают в целой серии преступлений, включая получение взяток.

Это результат "его упрямых действий, за которые он получил по заслугам": партийный комитет Министерства общественной безопасности КНР, где Мэн Хунвэй занимает должность замминистра, выпустил заявление по итогам партсобрания. Расследование — своевременное, строгая дисциплина — превыше всего, неприкосновенных нет, какой бы высокий пост они ни занимали. Урок еще раз закрепили в МИД страны.

"Я считаю, что расследование в отношении Мэн Хунвэя показывает непоколебимую решимость китайского правительства в борьбе с коррупцией. Китай продолжает сотрудничество с Интерполом и будет оказывать всю необходимую поддержку в борьбе с преступностью", — заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Главу Интерпола уже стал разыскивать сам Интерпол: ведомство направило официальный запрос китайским властям. А ровно через сутки опубликовало в "Твиттере" заявление о немедленной отставке Мэн Хунвэя. Переписку с мужем обнародовала супруга чиновника — сообщение "Жди моего звонка" и изображение ножа — и заявила, что и сама получала угрозы. Сейчас семья экс-главы Интерпола — под охраной французской полиции, но на пресс-конференции Грэйс Мэн отказалась фотографироваться, и заявление на китайском и английском зачитала, стоя спиной к камерам.

"Хотя я не могу видеть мужа, я чувствую связь с ним всем сердцем. Это дело чести и правосудия, это касается международного сообщества. Сотрудники Интерпола знают, насколько Мэн профессионален и трудолюбив", — сказала она.

Китайские власти не исключают, что у Мэна были сообщники: в министерстве создадут рабочую группу для тщательной проверки его окружения. Старейшая англоязычная газета Гонконга, которая первой выдвинула версию задержания, теперь со ссылкой на китайских аналитиков осторожно предполагает, что Мэн Хунвэй может быть замешан и в более серьезном деле помимо коррупции, учитывая резонанс дела и статус чиновника.

Нового главу Интерпола выберут на генассамблее в Дубае через 10 дней. А пока его обязанности будет исполнять представитель Южной Кореи.