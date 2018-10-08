С Кабалье попрощались скромно, как она хотела

Испания простилась с Монсеррат Кабалье. Похоронили великую оперную певицу, как она того и хотела, в ее родном городе — Барселоне. Церемония прощания прошла в закрытом режиме. В ней приняли участие родные Монсеррат Кабалье, деятели искусств, королева София, а также многочисленные политики, в том числе и премьер-министр Испании Педро Санчес.

Ни оркестра, ни помпезных речей. Скромно и просто. Так она хотела сама: говорила, обычным человеком пришла в этот мир, обычным и уйду. Одна за другой ко входу траурного центра подъезжали машины. Семья, музыканты — все, кто знал великую Монсеррат Кабалье.

"Когда она надевала костюм британской королевы, я понимал, что она и есть королева. Она была прекрасным другом, на помощь которого я всегда мог рассчитывать", — говорит Хосе Каррерас, оперный певец.

"Цветы с надписью "единственному другу", и букет от футбольного клуба "Барселона". Она умела дружить и считала, что политика чаще разъединяет, а не объединяет людей в отличие от музыки.

Прощание проходило в районном траурном центре. Небольшой зал, который заполнили простые каталонцы. Все места были заняты, люди стояли в проходе, в те кто не смог попасть внутрь — на улице. Траурную процессию провожали аплодисментами.

"В Москве был концерт с симфоническим оркестром. Монсеррат была в прекрасной форме. И почему-то постоянно извинялась за то, что ее голос, как ей кажется, звучит не так чисто, как раньше. И я ей сказал, за что ты просишь прощения? Ты добилась таких высот, что можешь делать что пожелаешь", — рассказал Рикардо Эстрада, концертмейстер Монсеррат Кабалье, пианист и дирижер.

"Ну, многие знают, что она из простой семьи, даже где-то бедной семьи. И сделала карьеру с низов без каких-либо связей, что, в принципе, очень трудно сделать в наше время. И она была человеком с большой буквы и очень простым человеком до последних своих дней", — отметил Данил Сайфуллин, директор Русской академии музыки в Барселоне.

Похоронили оперную певицу, голос Испании, на одном из центральных кладбищ — Сант-Андреу, рядом с родителями.