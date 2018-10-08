В Мурманске погиб актер Драмтеатра Северного флота

Из окна своей квартиры на восьмом этаже выпал 39-летний актер театра Северного флота. Алексей Гудин был также председателем местного областного отделения Союза театральных деятелей. Признаков криминала в его смерти пока не обнаружено.

"Алексей Гудин был талантливым артистом, прекрасным руководителем, его любили и уважали коллеги",- отметил глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин.

В Драматический театр Северного флота актер пришел в 1996 году. За его плечами около шести десятков разноплановых театральных ролей, отмечает ТАСС. Шесть лет назад он возглавил театральный профсоюз, а два года назад стал председателем мурманского отделения Союза театральных деятелей.

Алексей Гудин был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.