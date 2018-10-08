Бывшая подруга обвинила Николаса Кейджа в насилии

54-летний голливудский актер Николас Кейдж оказался в центре скандала. Бывшая девушка Вики Парк обвинила его в насилии. Американка утверждает, что Кейдж проявил агрессию к ней 20 сентября в Вене, будучи сильно пьяным, сообщает Independent.

Парк, впрочем, не уточняет, какое именно насилие применил к ней Кейдж – моральное или физическое. Пара начала встречаться в июне 2017 года. По словам бывшей возлюбленной актера, во время их романа Кейдж страдал от алкоголизма, депрессии, а также проблем с психикой.

Кроме того, Парк заявила, что все это время Кейджа настраивала против нее бывшая жена звезды, Элис Ким.

"Она преследовала меня в соцсетях и запугивала. Николасу она тоже писала про меня гадости", — заявила Парк.

Николас Кейдж и его бывшая жена эти обвинения отрицают.

Кейдж и Элис Ким поженились летом 2004 года, а расстались в 2016-м. Через год актер начал встречаться с Вики Парк. Интересно, что официально развод между Кейджем и Ким пока не закончен.