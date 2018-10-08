Жительницу Москвы подозревают в убийстве ее малолетнего ребенка

По информации официального представителя Главного управления СК РФ по городу Москве, Следственным комитетом по факту обнаружения в квартире жилого дома тела малолетнего ребенка возбужденно уголовное дело об убийстве.

По данным следствия, в понедельник, 8 октября, вечером в московском районе Ясенево вернувшийся домой мужчина обнаружил в наполненной водой ванне тело полуодетого малолетнего ребенка. Известно, что с ребенком находилась его мать, которая покинула квартиру. Местонахождение женщины устанавливается. Уголовное дело по данному факту возбуждено по пункту "В" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего ребенка").