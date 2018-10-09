Литва выразила протест России и вызвала нашего посла в свой МИД

Всему виной — заявление российских дипломатов об одном из так называемых "Лесных братьев". Останки главаря литовского националистического формирования Адольфаса Раманаускаса накануне торжественно перезахоронили в Вильнюсе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала особой циничностью тот факт, что могила человека, ответственного за гибель многих мирных жителей в послевоенное время, будет находиться вблизи от места погребения нескольких тысяч советских солдат. Она также подчеркнула — официальный Вильнюс продолжает линию на пересмотр недавней истории и пытается представить "Лесных братьев" в качестве национальных "героев-мучеников", сообщает телеканал "Россия 24".