Кокорину и Мамаеву грозит два года тюрьмы

"Зенит" подтвердил, что в потасовке в московской кофейне участвовал форвард клуба Александр Кокорин. Как сообщают в пресс-службе команды, решение о наказании футболиста примут после разбирательства правоохранительных органов. В понедельник утром Кокорин вместе с игроком "Краснодара" Павлом Мамаевым устроили драку в кафе на Арбате.

"Такое попадание Александра Кокорина радости фанатов "Зенита" явно не вызывает. Как и представителей самого клуба. "Решение о наказании Кокорина будет вынесено после расследования, которое проведут правоохранительные органы. А инцидент – вопиющий", — заявила пресс-служба ФК "Зенит".

А органы точно разберутся – такое бросание стульями тянет на статью. Если говорить точнее – 116 статью Уголовного кодекса "Побои". Дело по ней уже возбудили на основании заявления, поступившего в полицию от пострадавшего сотрудника Минпромторга. У чиновника несколько синяков и ушибов, сломан зуб. В ведомстве настаивают — под горячую руку футболиста попали два человека.

"Сегодня утром произошёл инцидент, при котором пострадали сотрудники министерства промышленности и торговли. Это директор департамента и генеральный директор научного центра ФГУП "НАМИ". Они уже обратились в правоохранительные органы", — сообщила Залина Корнилова, официальный представитель министерства промышленности и торговли РФ.

Местом для тренировки новых навыков Кокорина стало одно из популярных московских кафе. Среди посетителей, в основном, люди с доходом выше среднего. Но в заведении настаивают – ничего не видели, ничего не слышали, камеры видеонаблюдения находятся далеко и посмотреть их нельзя.

Но, как показала практика, еще как можно. И если Кокорин на кадрах узнаваем, то вот второго участника инцидента – на которого указывают очевидцы – вычислить сложнее. Речь о полузащитнике "Краснодара" Павле Мамаеве. Их с Кокориным связывают 10 лет тесной дружбы – о чем Александр и сообщил в Инстаграме. Встретились накануне на поле во время матча. По всей видимости, решили продолжить за пределами стадиона и что-то пошло не так. Теперь же – отмалчиваются, как и после вечеринки в Монако, когда российская сборная вылетела с Евро-2016. Тогда бросили тень не только на свои имена, но и на всю национальную команду. Сегодня испортить сборную не получится – ни Кокорин, ни Мамаев в состав не входят.

"У нас сейчас идет сбор, команда готовится к играм со Швецией и Турцией в прекрасной, здоровой атмосфере. Не могу представить, чтобы кто-либо из вызванных сейчас ребят, из тех, кто подарил нам праздник на ЧМ-2018, позволил себе подобное. При этом контракты игроков сборной и РФС предусматривают очень жесткие санкции за нарушение режима, за какой-либо урон имиджу футбола", — отметил Сергей Анохин, вице-президент Российского футбольного союза.

Впрочем, если вина Кокорина и Мамаева будет доказана — речь пойдет уже не о дисциплинарных наказаниях со стороны РФС и футбольных клубов, а о реальном тюремном сроке — до двух лет.