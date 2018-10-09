Юношеская Олимпиада: россияне завоевали еще два золота

Российский пловец Климент Колесников стал чемпионом проходящей в Буэнос-Айресе юношеской Олимпиады на дистанции 100 метров на спине, преодолев ее за 53,26 секунды.

В соревнованиях по брейк-дансу 18-летний россиянин Сергей Чернышев завоевал золотую медаль, одержав верх над французом Мартином со счетом 4:0 по раундам и став первым в истории победителем юношеских Олимпийских игр в соревнованиях по брейк-дансу у мужчин, сообщает ТАСС. В итоге сборная Российской Федерации по-прежнему лидирует в неофициальном медальном зачете. Юношеская Олимпиада продлится до 18 октября.