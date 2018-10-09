Рискованный маневр водителя мопеда в Сочи привел к его гибели. Видео

Камера наблюдения, установленная на Мамайском перевале в Дагомысе — микрорайоне в Лазаревском районе города-курорта Сочи в Краснодарском крае, запечатлела момент аварии с летальным исходом, произошедшей в понедельник, 8 октября.

Водитель мопеда попытался пересечь трассы, выехав со второстепенной дороги. Маневр оказался неудачным – двухколесное транспортное средство не успело проскочить перед легковушкой и Daewoo Nexia снесла его.

Как сообщают СМИ, мужчина, управлявший мопедом, скончался на месте ДТП.