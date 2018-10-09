СМИ: разработка тяжелого ударного беспилотника "Альтаир" продолжается

Работа над новейшим российским тяжелым ударным беспилотником "Альтаир" идет. Опытно-конструкторское бюро Симонова планирует довести проект до конца, рассказал агентству "Интерфакс" информированный источник.

Собеседник уточнил, что претензии у Минобороны РФ к ОКБ все-таки есть, идут судебные разбирательства. Не исключено, что все наработки будут переданы Уральскому заводу гражданской авиации, который занимается сборкой беспилотников "Форпост" – локализованных в России израильских дронов Searcher.

Напомним, сегодня газета "Ведомости" опубликовала информацию, будто разработка российского БПЛА "Альтаир" прекращена. Его создавали примерно 7 лет и потратили на это около 3 миллиардов долларов.

По данным из открытых источников, "Альтаир" – достаточно крупный робот: длина – 12 метров, размах крыльев – 30 метров. Дрон оснащен двумя дизельными двигателями и способен провести в воздухе до двух суток, а предельная дальность полета достигает 10 тысяч километров. На борт "Альтаир" может взять до тонны полезной нагрузки.

В серию тяжелый беспилотник планировали запустить уже в этом году, однако в апреле 2018 года главу ОКБ имени Симонова Александра Гомзина арестовали по подозрению в "нецелевом расходовании средств" и "мошенничестве в особо крупном размере".