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Скандал вокруг Кокорина и Мамаева 14 минут назад
Кокорин и Мамаев могут стать фигурантами двух уголовных дел
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избившие водителя известной телеведущей и устроившие драку в известной московской кофейне, могут стать фигурантами сразу двух уголовных дел.
"На данный момент уголовные дела возбуждены в отношении неустановленных лиц. Но показаниями свидетелей и камерами видеонаблюдения подтверждено, что зачинщиками конфликта в обоих случаях были футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев", — сообщил ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев прилетели в Москву утром 8 октября из Петербурга, где их команды встречались в матче чемпионате России по футболу. Около 08:30 у гостиницы "Пекин" они избили водителя машины "Мерседес", а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины. Иномарка принадлежит известной телеведущей Ольге Ушаковой.
После этого футболисты отправились завтракать в ресторан "Кофемания" на Большой Никитской улице. Там они повздорили с другими посетителями заведения и избили директора одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб левой руки.
По обоим инцидентам уголовные дела возбуждены по статье "Побои" УК РФ. Однако адвокат Дениса Пака намерен просить об ужесточении статьи, так как причиной конфликта мог стать конфликт на национальной почве.
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