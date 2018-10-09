Главный актер сериала "Кухня" сбил пешехода на Варшавском шоссе

Звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров оказался замешан в ДТП, сообщает ТАСС. 8 октября в 23:30 актер сбил мужчину на Варшавском шоссе, после чего вызвал скорую помощь.

В пресс-службе УГИБДД по Москве личные данные водителя пока не раскрыли, однако сам факт аварии подтвердили. Инцидент произошел у дома 65 по Варшавскому шоссе. Владелец автомобиля марки Audi наехал на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Как отмечает пресс-служба, информация о нетрезвом состоянии водителя, которая широко проникла в средства массовой информации, подтверждения не нашла. Пострадавший был доставлен в больницу.