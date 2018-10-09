Пьяные подростки попытались сбежать от полицейских на угнанном автомобиле и попали в аварию

В Челябинской области задержаны жители села Долгодеревенское — два 17-летних подростка: в пьяном состоянии они угнали автомобиль ВАЗ и устроили на нем ДТП.

Незадолго до задержания, полицейские преследовали угнанную машину, еще не зная, кто в ней находится. После многократных требований остановиться, сотрудники ДПС открыли огонь по колесам похищенной машины.

Преследуемый автомобиль потерял управление и вылетел в кювет. Водитель и пассажир — ими оказались пьяные 17-летние подростки — при аварии получили травмы и были доставлены в больницу.

В настоящее время ведется положенная в таких случаях служебная проверка по факту применения табельного оружия: пока что сомнений в правомерности действий сотрудников полиции нет.