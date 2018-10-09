Даниил Медведев сыграет с Федерером во втором круге турнира в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев пробился во второй круг теннисного турнира серии Masters, который проходит в Шанхае. В стартовом поединке 22-летний россиянин одержал непростую победу над китайцем Цзэ Чжаном.

Являющийся первой ракеткой России Медведев выиграл у соперника по итогам трех сетов со счетом 3:6, 7:6 (9:7), 6:4. Общая продолжительность поединка составила 2 часа 28 минут.

В следующем круге Медведев встретится со швейцарским теннисистом Роджером Федерером, который имеет первый номер посева на турнире. Поединок состоится десятого октября.