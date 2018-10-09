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Скандал вокруг Кокорина и Мамаева 4 минуты назад
РФС: Кокорин и Мамаев умерли как футболисты, теперь это только подсудимые
Член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев прокомментировал происшествие с избиением российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым нескольких людей. Чиновник признался, что инцидент может поставить крест на дальнейшей карьере игроков.
"Поднявшийся общественный резонанс не позволит замять это дело и поэтому уже сейчас, забегая вперед, могу сказать, что Кокорин и Мамаев уже умерли как футболисты, — приводит слова Лебедева РИА Новости. – Это станет большим наказанием нежели уголовное дело. Больше мы не увидим этих футболистов – увидим только подсудимых, виновников уголовного дела".
"Я не понимаю, откуда ребята нахватались звезд. Их поведение бросает тень на Российский футбольный союз, их клубы. Думаю, что в их отношении будут применены самые строгие меры со стороны клубов, а уголовное дело будет доведено до логического завершения в виде судебного процесса".
"Их поведение – вызов в адрес всего российского общества. Это уже не первый аналогичный поступок, и каждый раз им все сходит с рук. Чувство безнаказанности и вседозволенности, видимо, дало им понимание, что они футболисты и им все можно. Они и футболисты не самые лучшие, на поле особо не блистали и даже не играют за сборную России".
Напомним, что Кокорин и Мамаев сначала избили водителя известной телеведущей, а спустя несколько часов набросились на посетителя кафе, которым оказался чиновник Минпромторга. Футболистам не понравились замечания в их адрес, сделанные из-за их вызывающего поведения.
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