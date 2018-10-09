В Польше исследовали останки ребенка-неандертальца, съеденного птицей

Польские историки признали останки ребенка, которые несколько лет назад нашли на Малопольской возвышенности, самыми древними костями жителей ледникового периода, когда-либо обнаруженными на территории страны. Возраст находки составляет около 115 тысячи лет, сообщает Science in Poland.

В ходе исследования останков 5-7-летнего ребенка археологи заметили на них своеобразную пористую поверхность, похожую на сетчатый фильтр.

"Это указывает на то, что кости прошли через пищеварительную систему крупной птицы. Перед нами уникальный артефакт, аналогов которому мы до недавнего времени не находили", — заявил профессор Павел Вальде-Новак из института археологии Ягеллонского университета.

По мнению ученого, хищная птица напала на ребенка или же съела останки уже мертвого мальчика.

К сожалению, из-за плохой сохранности костей археологи не смогут провести анализ ДНК.

Ранее древнейшими останками, обнаруженными на территории Польши считались кости трех неандертальцев из пещеры Стайня на Краковско-Ченстоховской возвышенности. Их возраст составлял от 42-х до 52-х тысяч лет.