Житель Мурманска пытался откупиться от полиции золотой цепью с иконкой. Видео

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий" в отношении 41-летнего жителя Мурманска, попытавшегося подкупить инспектора ДПС.

По данным следствия, автомобиль, за рулем которого находился подозреваемый, был остановлен сотрудниками полиции. Стражи порядка установили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

В тот момент, когда один из правоохранителей занимался оформлением административного протокола, мужчина решил пустить в ход последний и, как ему показалось, весомый аргумент.

Нетрезвый водитель предложил инспектору "замять дело", попытавшись вручить ему цепочку и икону-образок, сделанные из золота. Стоимость предметов, как впоследствии установили эксперты, составляла 27 тысяч рублей.

Инспектор пресек попытку дачу взятки.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", — отметили в ведомстве.