Канадский хоккеист умер, ударившись головой о борт

В Канаде во время матча скончался хоккеист Ной Трульсен, выступающий за один из любительских клубов страны. Канадский вратарь направлялся на скамейку запасных, но по пути споткнулся, в результате чего сильно ударился головой о борт.

Участники хоккейного поединка сразу же бросились помогать Трульсену после того, как осознали серьезность произошедшего, сообщает Спорт24.Ru. Однако даже приехавшая спустя несколько минут машина скорой помощи не смогла спасти хоккеиста. Его травма оказалась несовместима с жизнью.

Трульсену было 22 года. Свои соболезнования семье погибшего хоккеиста выразили игроки Национальной хоккейной лиги Кевин Биекс из "Анахайм Дакс" и легенда "Даллас Старз" Майк Модано.