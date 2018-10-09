Новосибирский девятиклассник в споре порезал оппонента ножом

Два ученика 9 класса новосибирской школы устроили драку с поножовщиной. Инцидент произошел в учебном заведении №202. Два подростка поссорились на перемене в раздевалке. Завязалась потасовка, один из мальчиков ударил другого перочинным ножом в ногу. Раненного доставили в больницу, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на местное управление СК.

На месте происшествия работают следователи и полиция. Они уже изъяли записи с видеокамер, орудие преступления, а также ведут опрос очевидцев.