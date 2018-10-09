Отец Хабиба Нурмагомедова простил Макгрегору оскорбления

Абдулманап Нурмагомедов, отец и первый тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, публично простил соперника своего сына ирландца Конора Макгрегора, который неоднократно оскорблял его накануне поединка за чемпионский пояс. "Надо извлечь уроки", — отметил Абдулманап.

Нурмагомедов-старший, который пожурил сына за то, что тот не сдержал эмоций после победы над Конором и бросился разбираться с обидчиками семьи, сам признался, что после раздумий простил Макгрегора: "Пообщавшись с аксакалами и мудрыми земляками, решили двигаться к другим высотам. Я надеюсь, что в этом есть благо".

"Я прощаю Конора Макгрегора, все в прошлом. Надо сделать анализ всего, что происходило, и извлечь уроки", — сказано на странице Абдулманапа Нурмагомедова в социальной сети Instagram.