Жена Мамаева подала на развод с футболистом

Алана Мамаева, жена скандального игрока футбольного клуба "Краснодар", собирается развестись со спортсменом. Во вторник, 9 октября, супруга Павла Мамаева официально подала документы на развод. Несколькими днями ранее Алана уже заводила речь о разводе, но затем простила мужа.

Как уже сообщали Вести.Ru, накануне Мамаев вместе с форвардом Александром Кокориным, выступающим за питерский "Зенит", "отличились" в хулиганских действиях: сначала экс-футболисты сборной России избили водителя телеведущей Первого канала, а затем устроили дебош в одном из кафе, напав на чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Полиция завела уголовное дело на Мамаева и Кокорина, сами спортсмены были задержаны и дожидаются допроса. Клубы "Краснодар" и "Зенит" грозят своим игрокам санкциями, но хотят дождаться выяснения всех обстоятельств скандального дела.