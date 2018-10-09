9 октября 201815:42
Мошенничество в особо крупном размере. У Минобороны украли 188 миллионов рублей
Российская Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту хищения 188 миллионов рублей у 31 проектного института проектного спецстроительства Министерства обороны РФ, сообщает агентство ТАСС.
По данным следствия, в 2013 году 31 ГПИСС заказал у компании "Радиострой" проектно-изыскательские работы, перечислил аванс в размере 188 миллионов рублей, однако подрядчик свою часть сделки не выполнил и деньги не вернул. Руководство военного института также допустило грубую ошибку: вовремя не потребовало возврат аванса по банковским гарантиям.
Сейчас прокуратура завела дело о "мошенничестве в особо крупном размере".
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