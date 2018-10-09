Четыре человека погибли в столкновении двух машин в Югре

Водитель и трое пассажиров ВАЗ-2112, в том числе трехлетний ребенок, погибли в результате столкновения с Mitsubishi Pajero в Сургутском районе Югры, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Очевидцы сняли на видео последствия страшной аварии.

ДТП произошло около часа дня по местному времени (11 часов по Москве) во вторник, 9 октября, на 87-м километре дороги Сургут — Лянтор. По предварительной версии, 39-летний владелец внедорожника выехал на встречную полосу и лоб в лоб протаранил отечественную легковушку.

Удар был такой силы, что от ВАЗ превратился в груду обломков. Его водитель и трое пассажиров, среди которых оказался и ребенок 2015 года рождения, скончались на месте происшествия. Владелец Mitsubishi выжил, но "получил телесные повреждения".