В Саудовской Аравии посреди дороги в кровати найден расстрелянный человек

Несколько дней назад очевидцы обратились в полицию и сообщили, что в Абхе посреди дороги стоит кровать с человеческим телом, накрытым одеялом.

Действительно, прибыв на место вызова, сотрудники органов правопорядка обнаружили тело 30-летнего мигранта, привязанного к кровати, стоящей посреди оживленной дороги.

Выяснилось, что мужчина умер от многочисленных выстрелов: в его теле были найдены десятки пуль.

В настоящее время полиция ведет расследование, и пока что нет никаких данных о том, был ли мигрант расстрелян непосредственно на дороге или его тело было привезено после убийства. Информация о о задержании подозреваемых не поступала.