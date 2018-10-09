РЖД: Мамаев и Кокорин не громили "Сапсан"

ОАО "Российские железные дороги" сообщили, что информация о дебоше нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева в поезде "Сапсан" не соответствует действительности.

Как напоминает РИА Новости, в одном из Telegram-каналов во вторник появилась информация, что футболисты разгромили целый вагон "Сапсана", который арендовали после воскресного матча.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не впервые попадают в скандальные истории. После неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы-2016 во Франции общественность осудила друзей за шумную вечеринку в Монте-Карло. Кроме того, футболисты стали фигурантами уголовного дела после драки в одном из кафе Москвы. За этот инцидент им может грозить до двух лет лишения свободы.