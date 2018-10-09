Троллейбус-убийца в Орле: СК возбудил уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту наезда троллейбуса на остановку общественного транспорта в городе Орле. Речь идет о статье "предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности", сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК.

Напомним, трагедия произошла сегодня в Орле на остановке "Дворец спорта". Троллейбус врезался в группу людей: трое погибли на месте, среди них есть ребенок. Еще двое получили травмы и отправлены в больницу. Это девушка 1994 года рождения и 17-летний подросток.