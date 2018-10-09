Житель Уфы подарил розу возлюбленной и поколотил ее подругу. Видео

Инцидент в Уфе, который сейчас активно обсуждается в социальных сетях, произошел в местном торговом центре еще в сентябре, однако видео появилось лишь недавно.

В вестибюле молодой человек подошел к девушке, с которой был в ссоре, и, надеясь примириться, подарил ей розу.

Разговору помешала подруга возлюбленной. Из-за этого романтично настроенный мужчина рассвирепел и, недолго думая, отправил ее в нокаут мощным ударом по лицу, после чего попытался добить "помеху" ногами.

Агрессивного молодого человека оперативно оттащила охрана торгового центра, и примирение не заладилось.

Информация о заявлении пострадавшей в полицию не поступала.