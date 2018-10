Постпред США при ООН уходит с поста

Америка сменит лицо в ООН. В отставку подала постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Никки Хейли. 9 октября Хейли встретилась с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома для того, чтобы сделать это заявление. Отставка принята.

Big announcement with my friend Ambassador Nikki Haley in the Oval Office at 10:30am.