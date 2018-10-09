Под троллейбус в Орле попали пассажиры маршрутки

Госавтоинспекция сообщила подробности аварии с участием троллейбуса в Орле, в котором погибли три человека.

Как передает ТАСС, погибшие и пострадавшие в момент дорожно-транспортного происшествия выходили из маршрутного такси, которое припарковалось недалеко от остановки "Дворец спорта".

Женщина-водитель троллейбуса начала движение, не заметив выходящих из маршрутки людей, что и привело к трагедии, в которой погибли трое, в том числе несовершеннолетний, а 24-летняя и 17-летняя девушки получили травмы различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы.

Медицинская помощь понадобилась и водителю троллейбуса, у которой произошел шок от случившегося.

Следственный комитет России по региону возбудил уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

На месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР, в автотранспортном предприятии, которому принадлежит злополучный троллейбус, изымается вся необходимая техническая и производственная документация.