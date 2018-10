Двукратный олимпийский чемпион Рик Нэш завершил карьеру

Знаменитый канадский хоккеист, двукратны победитель Олимпиад в составе "кленовых листьев" Рик Нэш принял решение повесить коньки на гвоздь. Причиной стали последствия нескольких травм головы, из-за которых у хоккеиста случилось несколько сотрясений мозга.

Нэш, которому в этом году исполнилось 34 года, был настоящей звездой Национальной хоккейной лиги, в которой он в свои 15 сезонов играл за "Коламбус Блю Джакетс", "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Бостон Брюинз", напоминает Complete Hockey News. Всего в Лиге он провел 1060 матчей и набрал 805 (437 голов и 368 передач) очков.

