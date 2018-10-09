Геймера забанили в "Твиттере" за призывы к убийству инопланетян

Интернет-пользователи встали на защиту бельгийского геймера Тима Велленса, который написал в своем микроблоге стихотворение, посвященное враждебным инопланетянам из игры Elite Dangerous. Шуточный стих посчитали призывом к насилию, сообщает Eurogamer.

Авторы игры устроили конкурс, попросив пользователей написать стихотворение, посвященное игре. Флешмоб был приурочен к Всемирному дню поэзии.

There once was a pilot from Lave,

Who wasn't particularly brave.

He encountered a Thargoid,

Who he tried to avoid,

But now he's one foot in the grave!#NationalPoetryDay pic.twitter.com/yrHl1O0M1c — Elite Dangerous (@EliteDangerous) 4 октября 2018 г.

Тима Велленс прокомментировал: "Розы красные/Фиалки голубое/Таргоид или враг/Я приду убить тебя". Таргоиды – так в игре Elite Dangerous называется враждебная раса инопланетян. Администрация "Твиттера" признала это невинное стихотворение "разжигающим" и забанила аккаунт Вилленса.

Бельгиец попытался объяснить суть шутки техподдержке, но это ни к чему не привело.

"Я написал им, что Elite — это космический симулятор, а Таргоиды — раса противников в игре, и что я никогда не угрожал ни одному живому человеку или организации", — рассказал геймер журналистам.

По словам Велленса, на его вопросы отвечал не живой человек, а твиттер-бот.

"Это ужасно, я думал, что работу боту хоть кто-то контролирует. Видимо, это не так. Не понимаю, как можно вести разговор о юморе и его контексте с искусственным интеллектом", — отметил Велленс, добавив, что Трамп угрожал в "Твиттере" взорвать КНДР, однако ему ничего за это не было.

Геймерское сообщество вступилось за мужчину, однако его аккаунт все еще заблокирован.