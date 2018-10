Геймера забанили в "Твиттере" за призывы к убийству инопланетян

Интернет-пользователи встали на защиту бельгийского геймера Тима Велленса, который написал в своем микроблоге стихотворение, посвященное враждебным инопланетянам из игры Elite Dangerous. Шуточный стих посчитали призывом к насилию, сообщает Eurogamer.

Авторы игры устроили конкурс, попросив пользователей написать стихотворение, посвященное игре. Флешмоб был приурочен к Всемирному дню поэзии.

There once was a pilot from Lave,

Who wasn't particularly brave.

He encountered a Thargoid,

Who he tried to avoid,

But now he's one foot in the grave!#NationalPoetryDay pic.twitter.com/yrHl1O0M1c