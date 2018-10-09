"Салават Юлаев" выиграл домашний матч у "Авангарда"

Клуб из столицы Башкортостана "Салават Юлаев" выиграл домашнюю встречу у омского "Авангарда" в матче регулярного чемпионата КХЛ, несмотря на то, что сделал по воротам соперника всего 11 бросков. Вратарь хозяев Юха Метсола в свою очередь отбил 62 броска.

Хозяева по сути сделали игру в первом периоде, когда Кугрышев (дважды) и Солодухин забили три гола в ворота "ястребов". Омский клуб кинулся в погоню и за всю игру нанес 64 броска в створ ворот соперника, но забить смог только дважды – отличились Деарнэ и Чудинов. А реализация у "Салавата" была фантастической: 3 гола при 11 попытках.