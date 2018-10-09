Суд вынес приговор москвичу, избившему до смерти блогера в Парке Горького

Один год и 11 месяцев. Это приговор замоскворецкого суда Москвы Корнею Макарову, который летом 2017 года до смети избил молодого человека в московском Парке Горького. Наказание Макаров отбыл в сизо. А потому из суда он выходит на свободу.

Нахождение в сизо было зачтено признанному судом виновным в причинении смерти по неосторожности Макарову из расчета день под стражей за два дня ограничения свободы. Суд взыскал с Корнея Макарова 1 миллион рублей в качестве компенсации родителям погибшего 29-летнего погибшего и 109 тысяч 703 рубля за материальный ущерб в пользу еще одного потерпевшего, сообщает "Интерфакс".

Группе молодых людей в Парке Горького 13 августа 2017 года не понравился внешний вид блогера и предпринимателя из Санкт-Петербурга Стаса Думкина. Они спровоцировали с ним конфликт и избили. После драки Думкин был госпитализирован. Не приходя в сознание, он скончался.

Было возбуждено уголовное дело. Корней Макаров 30 августа 2017 года взят под арест. Свою вину он не признал. Обвиняемый заявил, что ударил Думкина, опасаясь нападения с его стороны.