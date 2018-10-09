Накануне своих похождений Кокорин оставил жену и сына в больнице

Жена Александра Кокорина Дарья Валитова и их малолетний сын находятся в больнице, но это не связано со скандальными похождениями футболиста. Ребенок зенитовца заболел и вместе с мамой оказался на больничной койке, сообщил отец женщины Руслан Валитов.

При этом Валитов был по-настоящему шокирован похождениями своего гражданского зятя, сообщает Чемпионат.Ru: "Для меня это было шоком. В моём представлении Александр — совершенно непьющий человек. А тут эти видео, в них, конечно, факт налицо, дураки".

В разговоре с журналистами Руслан был очень эмоционален и даже высказался в стиле "Кокорин мне не зять!", но в итоге остыл и добавил, что ничего плохого про прежнее знакомство с Александром он сказать не может и при нём футболист никогда не употреблял спиртного.