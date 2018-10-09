В Рязани загорелось здание Академии ФСИН

Вечером во вторник, 9 октября, в Рязани произошел пожар в учебном корпусе Академии Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Как сказали ТАСС в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС, пожару присвоен третий номер сложности. Данных о пострадавших пока нет. Пожар разгорелся на 6-м этаже учебного корпуса.

На месте работают пожарные. Площадь пожара пока не установлена из-за сильного задымления.