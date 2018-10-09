Призовой фонд Australian Open вырос еще на 4 млн долларов

Первый в новом сезоне турнир теннисного "Большого шлема" – Australian Open-2019, — провел в Мельбурне официальную презентацию и объявил о значительном – более 4 млн долларов США, — росте призового фонда. Спортсмены теперь поборются за 42,9 млн "зеленых".

В прошлом году призовой фонд Открытого чемпионата Австралии составил 55 млн австралийских долларов или 38,8 млн долларов США, в которых традиционно измеряются денежные призы в АТР и WTA. Теперь финансовый приз составит 60,5 млн "австралийцев" или 42,9 млн долларов США.

Кроме этого, безусловно, главного своего рекорда организаторы Australian Open-2019 сообщили, что все 16 матчевых кортов турнира оборудуют системой Hawkeye ("Соколиный глаз"), следящей за точностью приземления мяча.

Количество "сеяных" игроков останется прежним – по 32 теннисиста в мужском и женской турнирах. Женская квалификационная сетка увеличится с 96 игроков до 128. Кроме того, в квалификации взрослых турниров и у юниоров будет разрешен коучинг – консультация игроков с тренерами.